Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Kaminbrand greift auf ...

Kaminbrand greift auf Dachstuhl über

Neuwied - Altwied - Gegen 23 Uhr wurde ein Bewohner eines ländlichen Anwesens im Wiedtal auf Funken aufmerksam, die er außerhalb des Gebäudes am Fenster der Dachterrasse vorbeifliegen sah. Eine Nachschau ergab, dass im Dachstuhl des Gebäudes Flammen zu sehen waren. Die Bewohner räumten das unter anderem als Restaurant genutzte Gebäude sofort und verständigten die Feuerwehr. Das Feuer im Dachstuhl wurde vermutlich durch einen darunter befeuerten Kamin in Verbindung mit einem Hitzestau im Ofenrohr verursacht, dessen Abzug in dem Bereich, in dem der Dachstuhl in Brand geriet verlief. Die Löscharbeiten der Feuerwehren Neuwied, Oberbieber/Niederbieber und Melsbach dauerten mehrere Stunden an, währenddessen musste die L 255 zwischen Altwied und Datzeroth gesperrt werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nichts bekannt.

OTS: Polizeidirektion Neuwied/Rhein newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117709 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117709.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Neuwied/Rhein Telefon: 02631-878-0 www.polizei.rlp.de/pi.neuwied

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.