Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Ladendieb mit großer Beute ...

Ladendieb mit großer Beute erwischt; Führerschein wegen Drogenkonsum weg

Neuwied - Ein 25jähriger aus dem Kreis Mayen-Koblenz wurde am Freitagmittag bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Niederbieber erwischt. Als die Polizeibeamten dann sein Auto in Augenschein nahmen, stellten sie noch weiteres Diebesgut aus einem Supermarkt in Oberbieber fest. Insgesamt hatte er an diesem Tag Beute im Wert von über 900 EUR gemacht. Dabei handelte es sich hauptsächlich um Blumen und Kleidung. Der Dieb gab an, damit seine Ex-Freundin zurückgewinnen zu wollen. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss stand, als er mit dem Auto nach Neuwied fuhr. Da er angab, am Abend zuvor Marihuana und Amphetamin konsumiert zu haben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt, da dies bei Einnahme von harten Drogen wie Amphetamin in Verbindung mit dem Autofahren so vorgesehen ist.

