Polizeidirektion Neuwied/Rhein / neuerliche Aufbrüche von PKW ...

neuerliche Aufbrüche von PKW während der Nachtzeit

Erpel, Unkel, Rheinbreitbach - Erneut verzeichnet die Polizeiinspektion Linz Aufbrüche von parkend abgestellten PKW in den genannten Ortslagen.

Die Polizei weist nochmals eindringlich daraufhin, keine Wertsachen, keine Taschen in denen sich vermutlich Wertsachen befinden könnten, Brieftaschen, Werkzeuge etc. in den PKW zur Nachtzeit zu belassen.

Zudem müssen die Fahrzeuge bei dem Abstellen ordnungsgemäß verschlossen werden. Fahrzeuge neuerer Baujahre verfügen in aller Regel über eine Alarmanlage, diese funktioniert aber nur, wenn der Wagen auch ordnungsgemäß VERSCHLOSSEN wird.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizeiinspektion Linz und jede andere Dienststelle entgegen.

