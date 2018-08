Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Neuwied - 2. ...

Neuwied - 2. Raiffeisentriathlon erfolgreich durchgeführt

Neuwied - Der 2. Raiffeisentriathlon Neuwied aus Sicht der Polizei Am 19.08.2018 fand in Neuwied die zweite Auflage des Raiffeisentriathlons statt. Verkehrsteilnehmer mussten sich daher - wie auch im Vorjahr - auf umfangreiche Sperrungen und Umleitungen einstellen, da unter anderem die Bundesstraße 256 für die Radstrecke für mehrere Stunden voll gesperrt war. Die umfangreichen Verkehrsmaßnahmen wurden im Vorfeld gemeinsam durch die Stadt Neuwied, den Veranstalter sowie die Polizei Neuwied in einem Konzept erarbeitet.

Neben den zahlreichen Streckenposten sorgten knapp 25 Polizeibeamte für den reibungslosen Verlauf der Verkehrsmaßnahmen. Besondere Zwischenfälle waren nicht zu verzeichnen.

Erneut nutzte die Polizei Neuwied auch die soziale Kommunikations-Plattformen "Twitter", um Interessierte über die aktuelle Verkehrssituation auf dem Laufenden zu halten.

