Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Neuwied - Betrunkener ...

Neuwied - Betrunkener Radfahrer zwischen Heimbach und Block

Neuwied - Ein aufmerksamer Passant meldete am Samstagabend der Polizei einen Radfahrer, der zwischen Heimbach und Block in starken Schlangenlinien über die Landstraße fuhr und dabei mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet. Die Streife konnte den Radfahrer dort auch antreffen. Der 41jährige Neuwieder hielt noch eine halbleere Sektflasche in der Hand. Ein Alco-Test ergab einen Wert von 1,64 Promille. Der Radfahrer musste danach auf sein Fahrrad verzichten. Stattdessen wurde ihm eine Blutprobe entnommen und er setzte anschließend seinen Weg zu Fuß fort.

