Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Neuwied - Diebstahl eines E-Bikes

Neuwied - Diebstahl eines E-Bikes

Neuwied - Am vergangenen Dienstag, 25.09.2018 im Zeitraum von 17:00 - 19:00 wurde im Bereich der Klosterstraße in Neuwied Engers ein silbergraues Damen E-Bike der Marke KTM entwendet. Das Fahrrad verfügt über eine markante rote Klingel mit "I love Amsterdam" Schriftzug und einen Gepäckkorb. Zeugen werden gebeten sich mit der Neuwieder Polizei unter der Rufnummer 02631/8780 in Verbindung zu setzen.

