Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Neuwied - Erneuter ...

Neuwied - Erneuter Felgendiebstahl in Neuwieder Autohaus

Neuwied - Am vergangenen Wochenende zwischen Freitag 13:00 Uhr und Montag 08:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter insgesamt 8 Kompletträder zweier zum Verkauf angebotener Audi A6 auf dem Firmengelände eines Neuwieder Autohauses. Bereits am Wochenende vom 05.01.2018 - 08.01.2018 kam es zu einem gleichgelagerten Fall, bei dem insgesamt 4 Kompletträder entwendet wurden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Neuwieder Polizei unter der Rufnummer 02631/8780 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeidirektion Neuwied/Rhein newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117709 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117709.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein Polizeiinspektion Neuwied

Telefon: 02631-878-0 www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.