Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Neuwied - Fußgängerin angefahren

Neuwied - Fußgängerin angefahren

Neuwied - Am gestrigen frühen Mittag wollte ein 58 jähriger Pkw Fahrer sein Fahrzeug rückwärts von einem Firmenparkplatz über einen Gehweg auf die Straße "Am Ohligspfad" setzen. Trotz Schulterblick übersah er eine 80 jährige Fußgängerin mit der er leicht kollidierte. Die Dame kam durch die Kollision zu Fall und musste zur weiteren Behandlung in ein Neuwieder Krankenhaus verbracht werden, welches sie glücklicherweise bereits heute wieder verlassen konnte. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

