Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Neuwied - Kleintransporter ...

Neuwied - Kleintransporter verursacht Unfall und flüchtet

Neuwied - Am Freitag, gegen 18.00 h, befand sich ein 81jähriger mit seinem Krankenfahrstuhl in Neuwied an der Einmündung Engerser Landstraße/Hermannstraße. Dort überquerte er an einem Zebrastreifen die Fahrbahn, als plötzlich ein schwarzer Klein-Lkw (Sprinter o. ä.) sehr schnell auf ihn zugefahren kam. Der Rollstuhlfahrer musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und prallte dabei gegen ein Verkehrsschild. Dabei verletzte er sich derart, dass er anschließend im Krankenhaus behandelt werden musste. Aus dem Fahrzeug stiegen zwei männliche Personen aus. Als dann ein vorbeifahrender Krankenwagen anhielt, stiegen sie wieder ein und fuhren davon ohne eine Unfallaufnahme abzuwarten. Zeugen dieses Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied zu melden.

