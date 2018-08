Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Neuwied - Nach Streit ...

Neuwied - Nach Streit betrunken weggefahren

Neuwied - Im Neuwieder Industriegebiet kam es am Samstagabend an einer Pkw-Waschanlage zu einem Streit zwischen zwei Autofahrern. Schließlich fuhr ein 43jähriger Neuwieder mit seinem Fahrzeug von der Waschanlage weg und verletzte beim Rangieren den anderen Autofahrer. Der Verursacher konnte kurz danach durch die Polizei ermittelt werden. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von 1,8 Promille in der Atemluft festgestellt werden. Ihm wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Eine Sicherstellung seines Führerscheins war nicht möglich, da er nicht im Besitz eines solchen ist.

OTS: Polizeidirektion Neuwied/Rhein newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117709 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117709.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-110 www.pineuwied@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.