Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Neuwied - Verkehrsunfall mit ...

Neuwied - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Neuwied - Am gestrigen Mittag gegen 12:45 Uhr parkte ein 27 jähriger Pkw-Fahrer seinen weißen BMW am rechten Fahrbahnrand der Bahnhofstraße in Neuwied. Vor dem Öffnen der Fahrertür vergewisserte er sich noch, dass sich kein Fahrzeug von hinten näherte. Hierbei übersah er jedoch einen 42 jährigen Radfahrer, der nicht mehr ausweichen konnte und die Fahrzeugtür touchierte. Der Radfahrer rammte sich durch die Kollision den Fahrradlenker gegen den Brustkorb, fiel mit Schmerzen zu Boden und musste ärztlich versorgt werden. Sowohl am Pkw als auch am Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

