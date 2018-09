Polizeidirektion Neuwied/Rhein / PIAK: Verkehrsunfall mit 5 ...

PIAK: Verkehrsunfall mit 5 verletzten Personen

Steimel - Am Donnerstag, 20.09.2018, gegen 14:10 Uhr ereignete sich auf der L265 in der Gemarkung Steimel ein Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen. Eine Fahrzeugschlange von 4 Fahrzeugen befuhr die L265 aus Richtung Steimel kommend in Richtung Oberdreis. Die nachfolgenden Fahrzeuge beabsichtigten den vorausfahrenden PKW, einen Opel Corsa, zu überholen. Beim Ausscheren übersah der zweite PKW der Fahrzeugschlange, ein Honda, die sich bereits im Überholvorgang befindlichen nachfolgenden PKW und kollidierte mit dem hinteren der beiden. Letzterer, ein Opel Astra, wurde nach links von der Fahrbahn abgewiesen, überschlug sich einmal und kam im Straßengraben auf den Reifen stehend zum Stillstand. Der Honda touchierte in der Folge den vorausfahrenden Opel Corsa, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer des Honda wurde schwer verletzt, zwei weitere Mitinsassen leicht verletzt. Die beiden Insassen des Opel Astra wurden ebenfalls leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 4000EUR geschätzt.

