Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Polizei Bonn berät in Sachen ...

Polizei Bonn berät in Sachen "Einbruchsschutz" in Bad Honnef

Bad Honnef, Fußgängerzone - Das Polizeipräsidium Bonn, Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz, wird am kommenden Freitag, 16.03.18, in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr, in der Fußgängerzone in Bad Honnef mit der Polizeimobil stehen und dort interessierte Bürgerinnen und Bürger in Sachen Einbruchsschutz beraten.

