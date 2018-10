Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Polizeibeamter findet in der ...

Polizeibeamter findet in der Freizeit Umschlag mit Bargeld

Melsbach - Am Sonntag, dem 30.09.2018 ging ein Polizeibeamter in seiner Freizeit über den asphaltierten Wanderweg zwischen Melsbach und Oberbieber (Verlängerung Oberbieberer Straße) spazieren. Um ca. 13:45 Uhr fand er, in Höhe der Kreuzkirche, einen Briefumschlag mit Geld. Beschriftet war der Umschlag mit folgender Botschaft " Für Merisa von Carmen". Die Verliererin des Umschlages kann sich bei der Polizei Straßenhaus unter der Tel. 02634/9520 oder per Email pistrassenhaus@polizei.rlp.de melden.

OTS: Polizeidirektion Neuwied/Rhein newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117709 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117709.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/9520 www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.