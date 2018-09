Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Pressebericht der ...

Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für den Berichtszeitraum Freitag, 28.09.2018, 12:00 Uhr bis Sonntag, 30.09.2018, 10:00 Uhr

Neuwied - Neuwied-Stadtgebiet Im Berichtszeitraum von Freitag, 28.09.2018, 12:00 Uhr bis Sonntag, 29.09.2018, 10:00 Uhr kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Neuwied zu insgesamt 21 Verkehrsunfällen, die aber alle nur Sach- und keine Personenschäden nach sich zogen. In vier Fällen entzogen sich die Verursacher durch das unerlaubte Entfernen von der Unfallstelle ihrer Wartepflicht als Unfallbeteiligte, wobei zwei Flüchtige schon ermittelt werden konnten.

Neuwied-Innenstadt Am Samstag, 29.09.2018, 19:20 Uhr wurde der Polizeiinspektion Neuwied ein Fahrzeugführer gemeldet, der offensichtlich betrunken durch die Innenstadt gefahren war. Der 61jährige Verantwortliche konnte zu Hause angetroffen werden und stritt seine Fahrereigenschaft ab. Da der Mann merklich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ihm sein Führerschein vorläufig entzogen. Die gegenüber den Zeugen und den eingesetzten Beamten artikulierten Beleidigungen führten zu weiteren Strafverfahren gegen den uneinsichtigen Herren.

Neuwied-Innenstadt Ein 27jähriger Mann aus Neuwied wurde am Samstag, 29.09.2018, 22:15 Uhr mit seinem Fahrrad in der Blücherstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, da der Mann zuvor im Bereich der Engerser Landstraße anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen war, da der Mann ohne Beleuchtung an seinem Mountain-Bike mit unsicherer Fahrweise aufgefallen war. Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit wurde festgestellt, dass der Mann alkoholisiert war, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt wurde und eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet wurden. Damit noch nicht genug fiel der Mann am frühen Sonntagmorgen, 30.09.2018, 01:15 Uhr in einem Lokal der Neuwieder Innenstadt erneut negativ auf, da er dort anwesende Gäste bedrohte und beleidigte. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann dann festgenommen und in das Polizeigewahrsam überführt.

