Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Pressemeldung der ...

Hardert - In der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach kam es am Nachmittag des 25.02.2019 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr ein 15-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades aus der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach die Kreisstraße 104 von Hardert kommend in Fahrtrichtung B256. Im Verlauf einer scharfen Linkskurve in einem Steigungsstück geriet der Fahrer des Zweirades vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach links auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und prallte frontal gegen die linke Fahrzeugfront der entgegenkommenden 28-jähringen PKW-Fahrerin. Der Zweiradfahrer wurde schwerverletzt mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Puderbach - Am Montagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Mittelstraße in Puderbach. Eine 54-jährige Fahrzeugführerin aus dem Kreis Mayen-Koblenz befuhr mit ihrem PKW die Barentoner Straße und beabsichtigte nach links in die Mittelstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie den von links kommenden vorfahrtsberechtigten 84-jährigen Mofafahrer. Der Rollerfahrer stürzte und zog sich diverse Verletzungen im Gesicht zu. Bei der Fahrzeugführerin konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,37 Promille, ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Isenburg - Am 25.02.2019 wurde im Zeitraum 09.30Uhr bis 10Uhr ein ordnungsgemäß geparkter PKW VW Polo in der Straße "Sonnenberg" in Isenburg durch einen vorbeifahrenden PKW im Bereich des hinteren linken Kotflügel beschädigt. Der/die Verursacher(in) entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

