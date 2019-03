Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Pressemeldung der ...

Pressemeldung der Polizeiinspektion Altenkirchen 28.02.2019 - 01.03.2019 Vandalismus in der Gemeinde Fürthen

Altenkirchen - Bereits in der zweiten Februarwoche ist der Sportübungsplatz in Fürthen-Oppertsau durch Befahren durch Kraftfahrzeuge (Quad) beschädigt worden. Der Trainingsbetrieb für die Fußballmannschaft ist hierdurch derzeit nicht mehr möglich und es muss auf den hierfür nicht vorgesehenen Hauptplatz ausgewichen werden. Durch das Befahren ist ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro entstanden.

In der Nacht zum 24.02.2019 wurden die an der Grillhütte im Ortsteil Opsen gepflanzten Obstbäume durch Unbekannte aus dem Erdreich gerissen. Sowohl die ausgerissenen Pflanzen, als auch das Abstütz-Material für die noch jungen Bäume wurden im Anschluss als Brennmaterial missbraucht. Auch hier beläuft sich der Sachschaden nach ersten Schätzungen auf ca. 1.000 Euro.

Es wird um Zeugenhinweise gebeten.

