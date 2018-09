Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Pressemeldung der PD Neuwied ...

Pressemeldung der PD Neuwied vom 23.09.2018

Neuwied - Wohnhausbrand in Neuwied-Engers

Am Abend des 22.09.2018 geriet eine Küche eines Wohnhauses in Neuwied-Engers in Brand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden, ein Übergreifen auf andere Räume wurde verhindert. Ursächlich dürften zwei eingeschaltete Kochplatten in der Küche gewesen sein. Personen wurden nicht verletzt, die Feuerwehr rettete allerdings zwei Hunde und einen Papagei aus dem brennenden Haus.

Verkehrsunfall in Leutesdorf, Vollsperrung der B42 für ca. 45 Minuten

Am Nachmittag des 23.09.2018 ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B42 in Leutesdorf. Der Unfall wurde von einem Opel verursacht, der rückwärts aus einer Einfahrt in den fließenden Verkehr fuhr. Dabei übersah er einen im fließenden Verkehr befindlichen BMW, der mit dem Opel zusammenstieß. Am BMW entstand Totalschaden, verletzt wurde niemand. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war die B42 ca. 45 Minuten voll gesperrt.

