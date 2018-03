Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Pressemeldung der PI ...

Pressemeldung der PI Straßenhaus vom 19.03.2018

Pkw-Fahrerin kommt in Bonefeld von der Fahrbahn ab

Bonefeld - Eine 28-jährige aus Neuwied befuhr am Freitag um 10.30 Uhr die B 256, von Neuwied kommend in Fahrtrichtung Altenkirchen. In der Linkskurve, ca. 400 m vor dem Kreisverkehr bei der Ortslage Bonefeld, kam sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, auf der regennassen Fahrbahn, in Verbindung mit der dortigen Linkskurve, ins Schleudern und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam ca. 100 m weiter im Feld, rechtsseitig der B 256, zum Stehen. Es entstand erheblicher Sachschaden am nicht mehr fahrbereiten PKW. Die Fahrerin wurde durch den Unfall nicht verletzt.

Aufmerksame Zeugin verhindert Ladendiebstahl in Asbach

Asbach - Am Freitag um 10.57 Uhr beobachtete eine aufmerksame Kundin im LIDL in Asbach, wie ein Pärchen einen vollen Einkaufswagen durch die Ausgangstür schleusen wollte, obwohl sie nicht an der Kasse bezahlt hatten. Die Zeugin verständigte daraufhin den Filialleiter und eine Mitarbeiterin, die die Beschuldigten auf dem Parkplatz am Pkw noch stellen konnten.

Pkw in Neustadt beschädigt

Neustadt - Am Samstag, dem 17.03.2018, wurde in der Zeit von 12.00 bis 21.15 Uhr, im Gerhardshahn in Neustadt ein, im rückwärtigen Bereich einer privaten Einfahrt, geparkter Pkw beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus Tel.: 02634-9520, E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden

Übel riechender Stoff wurde in Dierdorf mittels Spritze in das Innere eines Fahrzeugs gespritzt

Dierdorf - Am vergangenen Wochenende wurde bei einem Pkw, der in der Elgerter Straße in Dierdorf abgestellt war, mittels einer Spritze ein übel reichender Stoff durch die Türdichtung ins Fahrzeuginnere gespritzt. Der Pkw ist nicht benutzbar und muss aufwändig gereinigt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus Tel.: 02634-9520, E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden

Fahrzeugführer wurde nach Verkehrskontrolle in Dierdorf festgenommen.

Dierdorf - Am Sonntag um 16.05 Uhr wurde während einer Streifenfahrt ein Fahrzeug mit frischem Unfallschaden auf der B 413 im Bereich Dierdorf festgestellt und kontrolliert. Während der Kontrolle versuchte der Fahrer wegzulaufen, konnte aber nach kurzer Verfolgung der Polizeibeamten festgenommen werden. Abschließend stellte sich heraus, dass der 31-jährige Fahrzeugführer am Vorabend eine Verkehrsunfallflucht im Bereich Hausen begangen hatte und dass er keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Im Fahrzeug konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden. Er selbst hatte zuvor auch Drogen konsumiert, so dass ihm eine Blutprobe entnommen werden musste. Zusätzlich wurde festgestellt, dass er wegen zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Nach den erforderlichen Maßnahmen wurde er wegen den Haftbefehlen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Felgen-/Reifendiebstahl aus Niederbreitbacher Garage

Niderbreitbach - Am vergangenen Wochenende, vermutlich aber in der Nacht von Freitag auf Samstag, wurden vier Sommerreifen auf original Opel Alu-Felgen aus einer Garage entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus Tel.: 02634-9520, E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden

Versuchter Einbruch in Grundschule Horhausen

Horhausen - Am Sonntag, dem 18.03.2018, meldete um 17:30 Uhr ein aufmerksamer Zeuge, dass er gerade drei Kinder oder Jugendliche dabei beobachtet habe, wie diese ein Fenster an der Grundschule Horhausen aufdrückten. Als die Täter den Zeugen erblickten, flüchteten diese. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus Tel.: 02634-9520, E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden

Pkw unter Drogeneinfluss in Döttesfeld geführt

Döttesfeld - Am Sonntag, dem 18.03.2018 wurde um 19 Uhr ein Pkw in Döttesfeld kontrolliert. Da der 19-jährige Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Flammersfeld drogenbedingte Auffälligkeiten zeigte wurde bei ihm ein Test durchgeführt, welcher positiv auf THC reagierte. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

