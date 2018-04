Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Pressemeldung der PI ...

Pressemeldung der PI Straßenhaus vom 30.03 - 01.04.2018

Kleinmaischeid - Frontalzusammenstoß mit mehreren Verletzten. Eine Anwohnerin meldete der Polizeiinspektion Straßenhaus am Samstagabend einen schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der B 413, in Höhe der Ortslage Kleinmaischeid. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 62-jährige Unfallverursacher die B413 aus Richtung Dierdorf kommend in Fahrtrichtung Kleinmaischeid. In Höhe der Unfallstelle bog er, unter Missachtung der Vorfahrt, nach links ab und kollidierte frontal mit einem mit mehreren Personen besetzten Van. Der Verursacher konnte schwerverletzt aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die Insassen des entgegenkommenden Fahrzeuges erlitten lediglich leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Urbach. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Am späten Samstagabend verlor ein 28 jähriger Fahrzeugführer in der Ortslage Urbach die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte beim Vorbeifahren mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden Fahrzeug. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Eine Anwohnerin wurde auf den Verkehrsunfall und den scheinbar alkoholisieren Fahrzeugführer aufmerksam und verständigte die Polizei. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp zwei Promille an. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Dierdorf. Versuchter Einbruchsdiebstahl in den Rewe Markt Dierdorf. Bisher unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gewaltsam Zutritt in den Rewe XL Markt in Dierdorf, indem sie sich u. A. durch die Lüftungsanlage Zugang in das Objekt verschafften. Bei der Tatausführung wurden die Täter vermutlich gestört und verließen ohne Diebesgut den Tatort. Es entstand erheblicher Sachschaden. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus unter der Tel. 02634/952-0 oder per Email pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Dierdorf. Körperverletzung/ Beleidung v. Polizeibeamten. Aufgrund einer gemeldeten Ruhestörung wurden Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Straßenhaus am Samstagabend in die Johanniterstraße nach Dierdorf entsandt. Vor Ort konnte durch die Beamten festgestellt werden, wie ein stark alkoholisierter 19 Jähriger soeben einem ebenfalls Heranwachsenden mit der Faust in das Gesicht schlug. Die beiden Parteien mussten separiert und der körperlich bzw. verbal aggressive Beschuldigte fixiert werden. Bei der Durchsuchung seiner Person konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme wurde zudem bekannt, dass der Beschuldigte zuvor eine weitere Person verletzt hat. Der Heranwachsende wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt. Während der gesamten Maßnahme wurden die eingesetzten Beamten fortwährend massiv beleidigt.

Rüscheid. Trunkenheit im Straßenverkehr/ Flucht vor Polizeikontrolle. Am Samstagabend meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizeiinspektion Straßenhaus einen offenbar alkoholisierten Rollerfahrer, welcher die L258 aus Richtung Neuwied kommend in Fahrtrichtung Anhausen befuhr. Das Fahrzeug konnte in der Ortslage Rüscheid durch eine Streifenwagenbesatzung gesichtet werden. Der 34 jährige Zweiradfahrer reagierte nicht auf Anhaltesignale und flüchtete im Fortgang in ein angrenzendes, mit dem Funkstreifenwagen unpassierbares Waldgebiet. Der Fahrzeugführer konnte letztendlich im Rahmen der Fahndung in der Ortslage Puderbach angetroffen und festgenommen werden. Der polizeilich bekannte Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp 1,5 Promille an. Das Fahrzeug wurde mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt und bei dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Breitscheid. Einbruchsdiebstahl in den Edeka Markt inkl. Postfiliale in Breitscheid. In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in den Edeka-Markt in Breitscheid. In dem Markt ist eine Postfiliale integriert. Durch die Täter wurden u. A. ein Tresor, Bargeld und Wertmarken entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens bzw. des Diebesgutes ist bisher nicht abschließend geklärt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus unter der Tel. 02634/952-0 oder per Email pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Asbach. Verkehrsunfallflucht in Asbach. Am Samstag zwischen 07:30 - 07:32 h missachtete ein bisher unbekannter Fahrzeugführer im Kreisverkehr der L272, Ortseingang Asbach, die Vorfahrt einer vorfahrtsberechtigten Verkehrsteilnehmerin. Beide Fahrzeuge kollidierten innerhalb des Kreisverkehrs miteinander. Im Anschluss an den Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher in Richtung Autobahn A3. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Das unfallverursachende Fahrzeug, welches voraussichtlich über eine rote bzw. braune Lackierung verfügt, dürfte einen deutlichen Unfallschaden im Heckbereich aufweisen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus unter der Tel. 02634/952-0 oder per Email pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Raubach. Einbruch in ein Einfamilienhaus in Raubach. Unbekannte Täter verschafften sich am Freitag zwischen 09 - 13 h in Abwesenheit der Hausbewohner über das Küchenfenster gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Ortslage Raubach, Am Hohen Tor. Das Anwesen wurde deliktstypisch durchsucht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens bzw. des Diebesgutes sind derzeit noch nicht geklärt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus unter der Tel. 02634/952-0 oder per Email pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Waldbreitbach. Vermisstensuche in Waldbreitbach. Der diensthabende Arzt des St. Antoniusklinikum in Waldbreitbach meldete der Polizeiinspektion Straßenhaus am Donnerstagabend einen 32 jährigen Patienten als vermisst. Der Patient leidet an Psychosen und hat vermutlich in Suizidabsichten das Klinikum verlassen. In seinem Zimmers konnten Blutspuren festgestellt werden. Es wurden umfangreiche Suchmaßnahmen unter Einbeziehung der Freiwilligen Feuerwehr Waldbreitbach, der Rettungshundestaffel Lahnstein sowie der Polizeihubschrauberstaffel durchgeführt. Der Vermisste konnte schließlich am Freitagmorgen wohlbehalten durch Kräfte der Feuerwehr in der Ortslage Waldbreitbach angetroffen und auf freiwilliger Basis zurück in die Psychiatrie verbracht werden. Kurios: Im Rahmen der Vermisstenfahndung wurde auf einer Wiese neben dem Schwimmbad in Waldbreitbach, bei etwa drei Grad Außentemperatur, ein 32 jähriger Mann schlafend angetroffen. Der Mann war stark alkoholisiert, kaum ansprechbar und nicht wegefähig. Er musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

