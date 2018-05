Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Pressemeldung der PI ...

Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 05.-06.05.2018

Altenkirchen - Verkehrsunfall mit zwei Toten in Eichelhardt:

Ein 57jähriger Mann befuhr in den frühen Morgenstunden des 06.05.2018 mit seinem PKW Mercedes die B 256 aus Mammelzen kommend in Fahrtrichtung Eichelhardt. Kurz vor der Ortslage Eichelhardt kam er, nach aktuellem Ermittlungsstand aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Im Fahrzeug befand sich ferner eine 51jährige Mitfahrerin. Beide Personen mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack geborgen werden und erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die B 256 musste für mehrere Stunden vollgesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 40.000,-EUR geschätzt.

Diebstahl aus Wohnhaus in Oberdreis:

In den Nachmittagsstunden des 04.05.2018 drangen bislang unbekannte Täter, vermutlich durch eine unverschlossene Türe, in ein Wohnhaus in Oberdreis ein und entwendeten dort mehrere Armbanduhren und Schmuck im Wert von ca. 1.500,-EUR. Konkrete Täterhinweise bestehen derzeit nicht.

Verkehrsunfallflucht in Altenkirchen:

Am frühen Nachmittag des 04.05.2018 befährt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW die Siegener Strasse in Altenkirchen stadtauswärts. Hier beschädigt er einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen und entfernt sich ohne Anzuhalten von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Unerlaubte Müllablagerung in Wölmersen:

Vermutlich im Verlauf der vergangenen zwei Wochen wurde in der Gemarkung Wölmersen, an einem in Fahrtrichtung Weyerbusch rechtsseitig der B 8 gelegenen Forstweg, diverser Müll abgelagert. Es handelt sich hierbei um einige Säcke und Kartons mit Verpackungsmüll und Papierabfall, insbesondere Tapetenresten, wie sie üblicherweise bei Renovierungsarbeiten anfallen.

Hinweise, welche bei der Aufklärung v.g Delikte dienlich sein können, werden an die PI Altenkirchen unter Tel.:02681/9460 erbeten.

OTS: Polizeidirektion Neuwied/Rhein newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117709 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117709.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen PHK Norbert Müller Telefon: 02681/9460 www.Wache.PIAltenkirchen@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.