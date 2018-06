Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Pressemeldung der PI ...

Pressemeldung der PI Straßenhaus vom 05.06.2018

Unfallflucht/Sachbeschädigung in Rengsdorf

Rengsdorf - In der Nacht von Sonntag auf Montag, (03./04.06.2018) wurde ein Pkw Golf, der an dem Kindergarten in der Pfarrer-Knappmann-Straße abgestellt war, beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus Tel.: 02634-9520, E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Vorfahrtsunfall in Dernbach mit Leichtverletztem

Dernbach - Am Montag, dem 04.06.2018, befuhr eine 18-jährige Autofahrerin, um 07:50 Uhr, die Hauptstraße in Richtung L 266. Als sie auf die L266 einbiegen wollte, übersah sie einen bevorrechtigten Pkw. Es kam zu einer Berührung mit dem Pkw der dadurch ins Schleudern geriet. Anschließend überfuhr der Geschädigte ein Verkehrszeichen und landete an einem Baum im Straßengraben. Der 58-jährige Geschädigte wurde dabei leicht verletzt und wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. Dessen Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 22000 EUR.

Motorradunfall mit zwei Schwerverletzten in Waldbreitbach

Waldbreitbach - Am Montag, dem 04.06.2018, befuhr ein 58-jähriger Pkw-Fahrer, um 12:28 Uhr, die K90 aus Richtung Wüscheid kommend in Richtung Waldbreitbach. Ausgangs einer Linkskurve kam er, wahrscheinlich aufgrund Sonneneinstrahlung, nach links auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte dort mit einem Motorrad. Hierbei wurden der 58-jähriger Fahrer und die 57-jährige Sozia vom Fahrzeug abgeworfen. Beide Personen mussten aufgrund komplizierter Frakturen der unteren Extremitäten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von ca. 4000 Euro. Aufgrund der unklaren Verletzungen wurde neben dem Notarzt auch ein Rettungshubschrauber angefordert.

