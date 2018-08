Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Pressemeldung der PI ...

Pressemeldung der PI Straßenhaus vom 16.08.2018

Geschädigte sieht in Asbach ihr eigenes Mofa davonfahren.

Asbach - Am Mittwoch, dem 15.08.2018 hatte eine 16-jährige morgens ihr Fahrzeug auf dem Marktplatz in Asbach abgestellt. Als sie um 12 Uhr zurückkam bemerkte sie, dass das Mofa nicht mehr dort stand. Sie sah sich in der Umgebung um und erkannte dann das Fahrzeug fahrend in der Grabenstraße. Auf ihren Versuch, den Dieb anzusprechen/anzuhalten, flüchtete dieser über die Hospitalstraße in Richtung Hauptstraße. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Mofa in der Nähe der Kartbahn festgestellt und wieder an die Geschädigte zurückgegeben werden. Zum Täter kann die Geschädigte sagen, dass es sich um einen jungen Mann gehandelt hat, der einen dunklen Helm trug mit einem längs verlaufenen weißen Streifen, ähnlich einer Irokesenfrisur. Zeugen oder Hinweisgeber zum Helm werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus unter der Tel. 02634/952-0 oder per Email pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Einbruch in Neustadt

Neustadt/Wied - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde, vermutlich gegen 01:30 Uhr, in ein Gebäude in der Straße "In der Au" eingebrochen. Zunächst misslang der Hebelversuch am Fenster. Anschließend warf man das Fenster mit Steinen ein und durchsuchte anschließend das Haus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus unter der Tel. 02634/952-0 oder per Email pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Zwei Einbrüche in Windhagen

Neustadt/Wied - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde, zwischen 3 und 4 Uhr in zwei Wohn-/Geschäftshäuser in der Schulstraße und in der Hauptstraße eingebrochen. Da die Taten zeitlich und räumlich sehr nahe beieinander waren, wird davon ausgegangen, dass es sich hierbei um die gleichen Täter handelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus unter der Tel. 02634/952-0 oder per Email pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

