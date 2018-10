Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Pressemeldung der PI ...

Pressemeldung der PI Straßenhaus vom 02.10.2018

Straßenhaus - Pressemeldung der PI Straßenhaus vom 02.10.2018

Versuchter Einbruch in Bürgerhaus Burglahr

Burglahr - Im Zeitraum Samstag, 29.09., 16 Uhr bis Sonntag, 30.09. 17 Uhr, wurde versucht in das Bürgerhaus in der Kur-Kölner Straße einzubrechen. Die Täter schlugen hierzu eine Scheibe ein, gelangten jedoch nicht in das Gebäudeinnere. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus unter der Tel. 02634/9520 oder per Email pistrassenhaus@polizei.rlp.de melden.

Glasscheiben an der Grundschule Waldbreitbach beschädigt.

Waldbreitbach - Innerhalb der letzten Tage wurden an der Grundschule in der Deutschherrenstraße zwei Fensterscheiben beschädigt. Vermutlich wurden die Beschädigungen durch geworfene Steine verursacht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus unter der Tel. 02634/9520 oder per Email pistrassenhaus@polizei.rlp.de melden.

Diebstahl von Rinderfanggittern in Niedersteinebach

Niedersteinebach - Am Montag, dem 01.10.2018 wurden im Zeitraum von 12 - 16.30 Uhr sieben Rinderfanggitter, welche auf einer Weide zwischen Nieder- und Obersteinebach, nahe des Stausees, gelagert wurden, entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus unter der Tel. 02634/9520 oder per Email pistrassenhaus@polizei.rlp.de melden.

Kennzeichendiebstahl in Güllesheim

Güllesheim - Im Zeitraum Sonntag, 30.09.2018, 16 Uhr bis Montag, 01.10.2018, 20 Uhr wurden von einem Pkw, der in der Tannenstraße abgestellt war, beide Kennzeichen entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus unter der Tel. 02634/9520 oder per Email pistrassenhaus@polizei.rlp.de melden.

Polizei kontrolliert Pkw in Dierdorf und stellt einiges fest

Dierdorf - Am Dienstag, dem 02.10.2018, wurde um 01:30 Uhr in Dierdorf ein Pkw kontrolliert. Bei dem 23-jährigen Fahrer aus NRW wurde festgestellt, dass er unter Drogeneinfluss stand. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden. Weiterhin wurde festgestellt, dass der Pkw nicht angemeldet war und auch falsche Kennzeichen angebracht waren. Im Fahrzeug selbst wurden Drogenutensilien sichergestellt.

