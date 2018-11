Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Pressemeldung der PI ...

Pressemeldung der PI Straßenhaus vom 09.11.2018

Straßenhaus - Pressemeldung der PI Straßenhaus vom 09.11.2018

Unfallflucht in Asbach

Asbach - Am Donnerstag, dem 08.11.2018, wurde in der Zeit von 05.45 - 13.45 Uhr, ein Pkw beschädigt, der auf dem Parkplatz der Kamillusklinik in der Hospitalstraße abgestellt war. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Pkw-Fahrer in Bonefeld unter Drogeneinfluss unterwegs

Bonefeld - Am Donnerstag, dem 08.11.2018, wurde um 14.30 Uhr ein Pkw in Bonefeld kontrolliert. Der 31-jährige Fahrer aus Neuwied zeigte drogentypische Auffälligkeiten. Ein durchgeführter Test reagierte positiv auf Amfetamin. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen.

OTS: Polizeidirektion Neuwied/Rhein newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117709 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117709.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/9520 www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.