Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Pressemeldung der PI ...

Straßenhaus - Pressemeldung der PI Straßenhaus vom 19.02.2019

Bei Harschbach gegen einen Baum gefahren

Harschbach - Am Montag, dem 18.02.2019 befuhr ein 61-jähriger, um 17.10 Uhr, die L264 aus Urbach kommend in Fahrtrichtung Puderbach. In einem Steigungsstück verlor er, aus bislang ungeklärten Gründen, die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei touchierte er mit der linken, vorderen Stoßstange einen Baum, prallte durch die Wucht ab und kam seitlich zur Gegenfahrbahn zum Stehen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrer wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Verkehrsunfallflucht - Verkehrsinsel in Puderbach beschädigt

Puderbach - Vermutlich am vergangenen Wochenende hat ein Fahrzeug einen Fahrbahnteiler in der Schulstraße/"Im kleinen Flur" überfahren und dabei ein Verkehrsschild beschädigt. Bei dem Pkw dürfte es sich um einen Mazda CX7 gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

