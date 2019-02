Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Pressemeldung der PI ...

Pressemeldung der PI Altenkirchen 21.02.2019 - 22.02.2019 PKW-Aufbruch in Gieleroth Verkehrsunfall unter Alkohol und Drogeneinfluss in Altenkirchen Garagenbrand in Werkhausen

Altenkirchen - In Gieleroth in der Talstraße kam es in der Nacht vom 21.02.2019, zwischen 00:00 - 05:30 Uhr zum Aufbruch von zwei abgestellten PKW. Unbekannte Täter schlugen die Scheibe eines PKW ein und entwendeten zurückgelassene Gegenstände sowie Bargeld. Der zweite PKW war unverschlossen, es wurde auch nichts entwendet. Ermittlungen zur Gesamtschadenshöhe dauern noch an. Täterhinweise bitte an die PI Altenkirchen.

Am 21.02.2019 gegen 17:30 Uhr ereignete sich in Altenkirchen , auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums ein Parkunfall. Beide Fahrzeuge kollidierten beim Parkvorgang miteinander. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 21-jährigen Unfallverursacher Alkohol- und Drogeneinfluss festgestellt. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt unterbunden und entsprechende Verfahren eingeleitet. Der Gesamtschaden wird mit 2.500 Euro beziffert.

Am 21.02.2019 kam es in den Abendstunden zum Brand einer frei stehenden Garage in der Ortslage Werkhausen-Leingen. Die Feuerwehr löschte den Brand, der entstandene Schaden wird derzeit auf 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

