Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Pressemeldung der PI Straßenhaus

Buchholz - Farbschmierereien an Grundschule

Buchholz - Wie erst jetzt bekannt wurde kam es in der Zeit vom 01.03.19 bis 04.03.19 erneut zu Farbschmierereien an den Türen der Grundschule in Buchholz. Hinweise hierzu nimmt die PI Straßenhaus unter der Tel.: 02634/952-0 oder per email pistrassenhaus@polizei.rlp.de entgegen.

