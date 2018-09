Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Kriminalinspektion Neuwied - Zeugenhinweise nach Einbruch in Bistro gesucht

Neuwied-Engers - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (11.09.-12.09.2018), kam es zu einem Einbruch in das Restaurant "Schloss Bistro" in der Alten Schlossstraße in Neuwied, Stadtteil Engers. Die Täter gelangten in die Räumlichkeiten, indem sie die Eingangstür aus der Verankerung hebelten und die angrenzenden Räume durchsuchten. Hierbei entwendeten sie lediglich ein Laptop. Eine Zeugin hat zwei männliche Tatverdächtige, beide schätzungsweise 18 bis 20 Jahre alt und schlank gesehen. Täter 1: schwarzer Sweatshirt-Jacke, schwarze Jogginghose Täter 2: grauer Sweatshirt-Jacke, graue Jogginghose. Beide hatten Kapuzen aufgezogen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuwied unter der Telefonnummer 02631/878-0 oder per E-Mail an kineuwied@polizei.rlp.de entgegen.

