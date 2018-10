Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Straßenhaus

Anhausen - Im Zeitraum von Mitte Juli 2018 bis zum 04.10.2018 wurde ein, in der Talstraße in Anhausen, abgestelltes Wohnmobil auf der Fahrerseite mehrfach zerkratzt. Vermutlich wurden die Beschädigungen durch einen Schlüssel oder einen ähnlichen spitzen Gegenstand verursacht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus unter der Tel. 02634/9520 oder per Email pistrassenhaus@polizei.rlp.de melden.

