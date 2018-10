Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Straßenhaus vom 12.10.2018

Dierdorf - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist durch bisher unbekannte Täter in einen Gebäudekomplex in der Königsberger Straße (Industriegebiet) in Dierdorf eingebrochen worden. Bei der Tatausführung gingen die Täter mit Brachialgewalt vor. Es entstand erheblicher Sachschaden am Gebäude und Inventar. Die Täter entkamen mit einer geringen Menge an Bargeld. Bei der kriminalpolizeilichen Aufnahme wurden am Tatort Spuren gesichert. Zeugen, die diesbezügliche Hinweise auf verdächtige Personen / Fahrzeuge geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus unter der Tel. 02634/952-0 oder per Email pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Raubach - Ebenfalls in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist durch bisher unbekannte Täter in ein Hotel - Restaurant in der Elgerter Straße in Raubach eingebrochen worden. Die Täter warfen mit einem Gulli Deckel ein Fenster ein und verursachten bei der Beutesuche in der Bierstube größeren Sachschaden. Sie flüchteten schließlich mit geringer Beute, die deutlich unter dem angerichteten Schaden liegt. Zeugen, die diesbezügliche Hinweise auf verdächtige Personen / Fahrzeuge geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus unter der Tel. 02634/952-0 oder per Email pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Dernbach - Im Zeitraum von Mittwoch, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 08:00 Uhr, ist durch eine(n) bisher unbekannte(n) Täter(in) ein ordnungsgemäß geparkter PKW Skoda Oktavia in der Wiesenstraße in Dernbach mit Buttersäure beschädigt worden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus unter der Tel. 02634/9520 oder per Email pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Dierdorf - Im Zeitraum von Mittwoch, 18:30 Uhr, bis Donnerstag, 16:00 Uhr, ist durch eine(n) bisher unbekannte(n) Täter(in) ein ordnungsgemäß geparkter PKW Audi A4 in Dierdorf, am Damm, beschädigt worden. Das Fahrzeug wurde im Bereich der Fahrerseite zerkratzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus unter der Tel. 02634/9520 oder per Email pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden

