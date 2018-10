Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Straßenhaus vom 15.10.2010

Dürrholz - Dürrholz - Am späten Sonntagnachmittag fuhr der 18 - jährige PKW Fahrer mit seinem PKW VW Passat ohne auf den fließenden Verkehr zu achten vom Sportplatz in Dürrholz auf die Kreisstraße 127 auf. Es kam zu einer seitlichen Kollision mit dem PKW Ford Fiesta eines 23 - jährigen PKW Fahrers, der die Kreisstraße 127 in Rtg. Landesstraße 265 befuhr. Der 18 - jährige Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Siegen geflogen. Der 23 - jährige Unfallgegner und seine 3 Insassen erlitten leichte Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Der 13 - jährige Beifahrer (Bruder) des Unfallverursachers erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Durch die Staatsanwaltschaft Koblenz wurde ein Gutachter mit der Unfallrekonstruktion beauftragt.

