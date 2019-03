Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Straßenhaus

Straßenhaus - Ohje, für den Pressebericht wird es jetzt höchste Zeit, doch wovon sollen wir berichten, es gab zum Glück nichts Schlimmes und nur einen Streit.

Am Weiberdonnerstag ließen es die Möhnen in den Verbandsgemeinden Rengsdorf-Waldbreitbach, Puderbach, Dierdorf, Asbach & Flammersfeld so richtig krachen. Die Aufgabe der Polizeiinspektion Straßenhaus war, dies zu überwachen.

Egal ob in Blau oder wie früher in Grün, empfangen wurden wir stets mit dem Spruch "ihr habt aber ein tolles Kostüm".

Bei den zahlreichen Kontrollen schickte die Polizei die vorbildlichen Bürger zufrieden weiter, denn bei den Alkoholtests war das Ergebnis bei allen heiter.

Nur bei der Party in Raubach vertrug ein Gast den Alkohol nicht so gut, sich mit 2,36 Promille mit einem Gast und der Security anzulegen, ist alles andere als klug.

Ansonsten sei ein Kompliment gerichtet an alle Karnevalsjecken für die fröhliche und lustige Feierei. Die Polizei sagt Danke & ist für Sie bis Aschermittwoch gerne weiter dabei.

