Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Altenkirchen 04.03.2019 - 05.03.2019 Verkehrsunfall mit Personenschaden in Altenkirchen

Altenkirchen - Am späten Nachmittag des Rosenmontags ereignete sich ein Verkehrsunfall mit drei Beteiligten in Altenkirchen am Dammweg. Eine 51-jährige PKW-Fahrerin wollte hier in eine Parklücke abbiegen. Die hinter ihr fahrende 32-jährige PKW-Fahrerin erkannte dies und bremste ihr Fahrzeug ab. Der letzte in der Reihe, ein 17-jähriger Kradfahrer, überholte die anhaltenden Fahrzeuge und kollidierte hierbei mit dem erstgenannten abbiegenden PKW. Der 17-jährige wurde hierbei leicht verletzt, der entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

