Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Pressemitteilung der PI ...

Pressemitteilung der PI Altenkirchen vom 20.05.2018

Roth - Der Polizei in Altenkirchen wurde am Samstagabend eine Trunkenheitsfahrt im Bereich Etzbach Ortsteil Heckenhof gemeldet. Im Rahmen der Fahndung, konnte das Fahrzeug nach kurzer Verfolgungsfahrt unter Missachtung von Anhaltesignalen, in der Ortslage Roth angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Fahrzeugführer wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Diesem wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

OTS: Polizeidirektion Neuwied/Rhein newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117709 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117709.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681/946-0

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.