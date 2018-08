Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Pressemitteilung der PI ...

Pressemitteilung der PI Altenkirchen Tierquälerei

Berod - Am 10.08.2018 wurde in Berod, Gassengarten ein Karton vor der Haustür eines Anwesens abgelegt. Im dem Karton befand sich eine ca. 1,5 Jahre alte getigerte Katze und eine ca. 5 Wochen alte Katze. Beide Katzen waren in einem total verwahrlosten Zustand. Weiterhin waren sie dehydriert und wiesen Wunden und kahle Stellen am Körper auf. Sie werden derzeit in einer Tierklinik behandelt.

Hinweise auf den Besitzer der beiden Katzen bitte an die Polizei Altenkirchen 02681/9460 o. pialtenkirchen@polizei.rlp.de

