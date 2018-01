Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Pressemitteilung der PI Linz ...

Pressemitteilung der PI Linz für das Wochenende vom 26. bis 28.01.2018

PI Linz - Tageswohnungseinbruch in Rheinbreitbach

Am Freitagvormittag zwischen 10:10 Uhr und 11 Uhr kam es zu einem Wohnungseinbruch in Rheinbreibach, in der Straße Auf Staffels. Unbekannte/r Täter hebelten die an der Rückseite eines Reihenhauses befindliche Terrassentür auf und gelangten so in das Einfamilienhaus. Vermutlich weil sich noch ein Bewohner im Objekt befand, verließ/en der/die Täter das Objekt sofort wieder, sodass nichts entwendet wurde.

Zeugen verdächtiger Wahrnehmungen oder auffälliger Personen, im genannten Zeitraum in Tatortnähe, werden gebeten sich bei der Polizei Linz zu melden: Tel.: 02644 / 943 - 0, E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de.

Fahren unter Drogeneinfluss

Am Freitagabend kurz vor 18 Uhr beabsichtigte eine 26-jährige Fahrzeugführerin lediglich die Beseitigung von Fahrzeugmängeln bei der PI Linz vorzuzeigen. In diesem Zusammenhang fiel sie allerdings durch Anzeigen auf den Konsum von Betäubungsmitteln auf. Im Ergebnis wurden die Weiterfahrt untersagt und gegen die Fahrerin eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln sowie eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das BtMG erstattet. Wenigstens die Mängel am Fahrzeug waren behoben.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Freitagabend gegen 18:50 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Vorteil-Centers in Unkel zum unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Hierbei kollidierten ein Radfahrer und ein Pkw leicht miteinander. Zwar fragte der Fahrzeugführer den Radfahrer nach dem Zusammenstoß noch nach seinem Befinden, verließ die Unfallstelle allerdings in der Folge ohne die notwendigen Angaben seiner Personalien. Das Fahrzeug konnte der Radfahrer nicht beschreiben. Die Person soll allerdings ca. 45-50 Jahre alt gewesen sein, mit Halbglatze und schwarzer Brille.

Der Fahrzeugführer und Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Linz zu melden: Tel.: 02644 / 943 - 0 oder E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de.

