Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Pressemitteilung der Polizei ...

Pressemitteilung der Polizei Altenkirchen Schwerer Verkehrsunfall in Bruchertseifen/ Sachbeschädigung in Altenkirchen

Bruchertseifen/Altenkirchen - Schwerer Verkehrsunfall Am 20.08.2018 gegen 10.17 Uhr wurde ein 20- jähriger Fahrzeugführer bei einem Verkehrsunfall Ortsausgang Bruchertseifen schwer verletzt. Er befuhr mit seinem PKW die B 256 aus Hamm kommend in Richtung Altenkirchen, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen entgegenkommenden LKW. Er wurde mittels RTW ins Krankenhaus Altenkirchen verbracht. Schadenshöhe: ca. 10.000,-EUR Sachbeschädigung Am 20.08.2018 in der Zeit vom 07.15 - 07.45 Uhr wurde durch unbekannte Täter die Scheibe der Türe eines Geschäftsgebäudes in Altenkirchen, Kölner Straße in einer Größe von 40 X 40 cm eingeschlagen. Aufgrund der Beschaffenheit der Scheibe muss der oder die Täter Hilfsmittel mitgeführt haben. Schaden ca. 1000,-EUR.

Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen

