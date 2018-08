Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Pressemitteilung für das ...

Pressemitteilung für das Wochenende 17.08 - 19.08.2018. Schwerer Verkehrsunfall mit Krad, Europameisterschaft Motocross, Verkehrsunfallflucht

Linz am Rhein - Europameisterschaft im Motocross

Kasbach-Ohlenberg - Zur diesjährigen Europameisterschaft im Motocross trafen sich am Wochenende die Szene-Profis auf der ortsansässigen Motocrossstrecke in Kasbach-Ohlenberg und gaben ihr Können zum Besten. Laut dem Veranstalter fanden sich ca. 3000-3500 Besucher zu dem Motorsportereignis ein. Zu polizeilich relevanten Ereignissen kam es hierbei nicht.

Verkehrsunfall mit Flucht

Vettelschoß - Auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in Vettelschoß kam es am 18.08.2018, gegen 10:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte ein männlicher Fahrzeugführer mit seinem blauen PKW Kombi/Kleinsttransporter ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Linz, unter der Telefonnummer 02644-9430 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, zu wenden.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bad Hönningen - Am 19.08.2018, gegen 11:30 Uhr befuhr nach Zeugenaussagen ein ca. 6-7jähriges blondes Mädchen mit ihrem rosa Fahrrad die Ringstraße in Bad Hönningen. Auf Höhe der Hausnummer 55 touchierte das Mädchen ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug und fuhr davon. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Linz, unter der Telefonnummer 02644-9430 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, zu wenden.

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer und hohem Sachschaden

Unkel - Am Sonntag, 19.08.2018 ereignete sich gegen 12:19 Uhr auf der B42 in der Ortslage Unkel, auf Höhe der Aral-Tankstelle ein Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr eine 28jährige PKW-Fahrerin aus Richtung Linz kommend in Fahrtrichtung Bad Honnef und wollte auf Höhe der Aral-Tankstelle nach links auf das Tankstellengelände abbiegen. Hierbei übersah die Fahrzeugführerin den aus Richtung Bad Honnef kommenden 54jährigen Motorradfahrer. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Motorradfahrer seitlich über die Motorhaube des PKW abgewiesen wurde und hinter dem PKW auf die Fahrbahn stürzte. Der Motorradfahrer wurde mit einer Beinfraktur und die PKW-Fahrerin mit einem Schock in umliegende Krankenhäuser verbracht. Sowohl am PKW als auch am Motorrad dürfte ein Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 10000 Euro entstanden sein. Die B42 musste während der Unfallaufnahme und gleichzeitigem Einsatz eines Rettungshubschraubers für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Linz, unter der Telefonnummer 02644-9430 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, zu wenden.

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Bad Hönningen - Am 19.08.2018, gegen 15:55 Uhr kam ein 56jähriger Fahrradfahrer im Bereich der Bahnunterführung der Walther-Feld-Straße in Bad Hönningen ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Hierbei zog sich der Radfahrer eine leichte Kopfverletzung zu. Nach erneutem Einsatz eines Rettungshubschraubers und ärztlicher Versorgung durch den eingetroffenen Notarzt wurde der Verletzte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

OTS: Polizeidirektion Neuwied/Rhein newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117709 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117709.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0 www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.