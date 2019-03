Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Pressemitteilung vom ...

Pressemitteilung vom 01.-03.03.19: Trunkenheit im Verkehr; Schlägereien in Oberbieber; Versuchter Messerangriff in Engers; Widerstand gegen Polizeibeamte

Neuwied - Trunkenheit im Verkehr: Am Samstagabend gegen 19:15 Uhr meldeten Zeugen der Polizei Neuwied, dass ein PKW auf der Niederbieberer Straße zwischen Segendorf und Rodenbach gegen eine Laterne und ein Steinbeet gefahren sei. Der stark angetrunkene männliche Fahrzeugführer solle zu Fuß geflüchtet sein. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der betrunkene 27 Jährige von der Polizei angetroffen werden. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

Schlägereien in Oberbieber: Beamte der Polizei Neuwied mussten am Samstag ab dem Nachmittag bis in die Nacht hinein mehrfach zu Schlägereien nach Oberbieber. Während der Feierlichkeiten nach dem Karnevalsumzug kam es immer wieder zu Schlägereien zwischen Jugendlichen bzw. Heranwachsenden. Ein Geschädigter musste wegen einer Augenverletzung in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht werden und ein weiterer Geschädigter musste kurzzeitig aufgrund von Atemproblemen auf die Intensivstation eines Neuwieder Krankenhauses. Im Rahmen der verschiedenen Anzeigenaufnahmen konnten bereits Tatverdächtige identifiziert werden.

Versuchter Messerangriff in Engers: In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Polizei gegen 01:45 Uhr zum Sportlerball nach Engers gerufen. Ein 20 jähriger Neuwieder wollte während eines Streits mit einem Messer auf seinen Kontrahenten losgehen. Dies bemerkten die Mitarbeiter der eingesetzten Sicherheitsfirma und verhinderten den Angriff. Der Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen. Ferner konnte ermittelt werden, dass er einen offenen Haftbefehl hatte, sodass er am Sonntagmorgen in die Jugendarrestanstalt nach Worms verbracht wurde.

Widerstand gegen Polizeibeamte: In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden Beamte der Polizei Neuwied gegen 03:30 Uhr auf dem Sportlerball in Engers von einem 31 jährigen Koblenzer beleidigt. Während der folgenden Personenkontrolle wurde er durchsucht. Hierbei leistete er Widerstand, sodass er zu Boden gebracht, gefesselt und in Gewahrsam genommen wurde. Ein Alkoholtest ergab 1,46 Promille. Zudem führte er noch eine geringe Menge Marihuana mit sich. Nun erwarten ihn Anzeigen wegen Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Drogenbesitzes.

