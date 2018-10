Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Raub auf Sportwettbüro

Raub auf Sportwettbüro

Neuwied - Am vergangenen Sonntag kam es in den späten Abendstunden im Gewerbegebiet Neuwied-Distelfeld zu einem bewaffneten Raubüberfall auf ein Sportwettbüro. Der überfallene Mitarbeiter wurde dabei leicht verletzt. Der noch unbekannte Täter erbeutete Bargeld in noch nicht feststehender Höhe. Bei der Tatausführung wurde eine schwarze Pistole benutzt. Es handelte sich bei dem Räuber um einen sehr schlanken Mann bekleidet mit hellem Kapuzenpulli und einer grau-schwarzen Arbeitsjacke. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Neuwied, Tel.:02631/878-0.

