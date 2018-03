Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Wissen - Wissen. In der Nacht von Freitag, 23.03.2018 auf Samstag 24.03.2018 kam es in der Weststraße zu einer Sachbeschädigung. Demnach zerkratzten bislang unbekannte Täter einen PKW, der dort geparkt war. Zudem wurde der hintere Scheibenwischer gestohlen. Hinweise an die Polizeiwache in Wissen unter der Tel. Nr. 02742-9350

