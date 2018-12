Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Sachbeschädigung an Pkw

Sachbeschädigung an Pkw

Hamm/Sieg - In der Zeit zwischen Freitag, den 30. November, 19:00 Uhr und 20:50 Uhr wurde in Hamm/Sieg, ein in der Mozartstraße geparkter Pkw beschädigt. Das Fahrzeug wurde offensichtlich mutwillig zerkratzt. Der Geschädigte hatte den Pkw rechtsseitig am Fahrbahnrand , direkt neben einem Bürgersteig geparkt. Als er zu dem Fahrzeug zurück kam, bemerkte er die, offenbar mit einem spitzen Gegenstand ausgeführten Lackschäden. Auf der rechten Beifahrertür befanden sich mehrere, bis zu 60 cm lange Lackkratzer. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000,-- EUR Die Ermittlungen wurden aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen hinsichtlich des geschilderten Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Altenkirchen unter der der Nummer 02681/9460 oder per Email pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden.

