Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Sachbeschädigungen an ...

Sachbeschädigungen an geparkten PKW

Bad Hönningen - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Hauptstraße in Bad Hönningen zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten PKW. Insgesamt wurden durch die Polizei Linz neun Anzeigen aufgenommen. In allen Fällen wurden die Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Bisher konnten keine Täterhinweise erlangt werden. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Linz am Rhein, Telefon: 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

