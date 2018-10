Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Tödlicher Unfall bei ...

Tödlicher Unfall bei Idelberg, Kreis Altenkirchen

Idelberg - Am Dienstagabend, 09.10.2018, um 18:24 Uhr ereignete sich in 57612 Idelberg, Kreis Altenkirchen, ein Unfall, bei dem der 42 Jahre alte Fahrer eines Traktors so schwere Verletzungen erlitt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Während Arbeiten auf einem Feld geriet der ältere Traktor in einer Gefällstrecke außer Kontrolle und stürzte einen Abhang hinunter. Zur Klärung der Unfallursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz waren der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Altenkirchen, ein Rettungshubschrauber aus Siegen, sowie das Deutsche Rote Kreuz aus Altenkirchen.

OTS: Polizeidirektion Neuwied/Rhein newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117709 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117709.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681-9460 pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.