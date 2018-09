Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Trunkenheitsfahrt

Trunkenheitsfahrt

Neustadt (Wied) - Am 28.09.2018, gegen 23:30 Uhr fiel einer Streifenbesatzung der PI Straßenhaus auf der BAB 3 zunächst ein Fahrzeug auf, welches die gültige Geschwindigkeitsbeschränkung von 100 km/h um ca. 70 km/h überschritt. Nach Dokumentation der Umstände wurde das Fahrzeug im weiteren Verlauf in der Rasthausstraße in Neustadt-Fernthal angehalten. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrer des Fahrzeugs, ein 42-jähriger Mann aus Bad Honnef, unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde eine Blutprobe veranlasst und die Weiterfahrt untersagt.

OTS: Polizeidirektion Neuwied/Rhein newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117709 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117709.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0 www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.