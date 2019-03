Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Trunkenheitsfahrt

Trunkenheitsfahrt

Breitscheid (Kr. Neuwied) - Nach einem Zeugenhinweis über eine Trunkenheitsfahrt trafen die Polizeibeamten am Samstagabend den stark alkoholisierten, 40 - jährigen Beschuldigten an seiner Wohnanschrift in einem Ortsteil von Breitscheid (Kreis Neuwied) an. Einen angebotenen Atemalkoholtest verweigerte er. Der Mann wurde mit zur Polizeiwache genommen, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Führerschein des Beschuldigten konnte bisher nicht aufgefunden werden.

