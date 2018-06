Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Unerlaubtes Entfernen vom ...

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Zeugensuche

Altenkirchen - Die Polizei Altenkirchen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwoch, 06.06.2018, auf dem Parkplatz des Toom-Baumarktes in Altenkirchen ereignete. Ein dort geparkter schwarzer VW Golf wurde in der Zeit zwischen 10:30 und 11:30 Uhr von einem anderen Pkw an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den von ihm verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro zu kümmern. Der Unfallverursacher hinterließ rote Lackspuren.

