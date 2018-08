Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Verkehrsunfall in 57610 ...

Verkehrsunfall in 57610 Altenkirchen, Zeugensuche

Altenkirchen - Am Freitagmorgen, 17.08.2018, um 11:15 Uhr ereignete sich in Altenkirchen in der Kölner Straße ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein Pkw fuhr aus Richtung des ALDI-Marktes kommend auf die Kölner Straße auf und kollidierte dort mit einem vorfahrtsberechtigten in Richtung Weyerbusch fahrenden Pkw. Der Unfallhergang wurde durch die Unfallbeteiligten unterschiedlich dargestellt. Zeugen des Verkehrsunfalles werden daher gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/ 9460 zu melden.

OTS: Polizeidirektion Neuwied/Rhein newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117709 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117709.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681-9460 pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.