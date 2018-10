Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin

Altenkirchen - Gegen 16:30 Uhr kam es im Einmündungsbereich der Frankfurter Straße Ecke Ludwig Jahn-Straße in Altenkirchen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem niederländischen Sattelzug und einer Fußgängerin. Dabei wurde die Fußgängerin von der Zugmaschine des Sattelzuges beim Einbiegen in die Ludwig-Jahn-Straße erfasst und schwer verletzt. Aufgrund der Verletzungen wurde diese mittels eines Rettungshubschraubers in das Uniklinikum Bonn verlegt. Zur Unfallaufnahme wurde ein Polizeihubschrauber zwecks Anfertigung von Lichtbildern von der Unfallörtlichkeit eingesetzt. Zum Gesundheitszustand der Fußgängerin und zum genauen Unfallhergang können derzeit keine genaueren Angaben gemacht werde.

